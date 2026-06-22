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Cerny Beşiktaş'tan ayrılabilir: Çek yıldız için tüm şartlar zorlanıyor

Cerny Beşiktaş'tan ayrılabilir: Çek yıldız için tüm şartlar zorlanıyor

11:4622/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Vaclav Cerny
Vaclav Cerny

Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'ye Avrupa'dan talip çıktı. Çek futbolcu için eski kulübünün devrede olduğu, tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun takımda kalmasını istediği Çekyalı yıldız için İskoç devi Glasgow Rangers'ın ciddi bir transfer hamlesi yaptığı öne sürüldü.

İskoç basınından Football Insider'ın haberine göre Rangers yönetimi, yaz transfer döneminde Cerny'yi kadrosuna katmayı öncelikleri arasına aldı. Haberde, kulübün 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 5 milyon sterlinlik bütçeyi onayladığı ve transfer için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapan Cerny, özellikle sezonun ilk bölümünde takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri olmuştu. Ancak ikinci yarıda yaşadığı performans düşüşü nedeniyle ilk 11'deki yerini zaman zaman kaybeden deneyimli kanat oyuncusu, buna rağmen skor katkısıyla dikkat çekti.

Geride kalan sezonda 34 resmi maçta görev yapan Cerny, 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.




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