Chelsea, eski oyuncularına ırkçılık nedeniyle tazminat ödeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulüp içinde ırkçılık içerikli alaya maruz kaldığı gerekçesiyle 4 eski oyuncusuna tazminat ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından ırkçılık içerikli alaya maruz kalan eski futbolculara maddi tazminat ödeneceği, olayın yüksek mahkemeye gitmeden avukatlar aracılığıyla çözülmesi nedeniyle yönetimin memnuniyet duyduğu belirtildi.

Sorumlusu Gwyn Williams

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu olayların başlangıcı, 1990'lı yıllara dayanıyor. Takımda 1995 yılında futbolcu, 2000 yılında ise geçici teknik direktör olarak görev alan Graham Rix ile kulübün teknik ekibinde çeşitli görevlerde 27 yıl boyunca çalışan Gwyn Williams'ın, bu olayların baş sorumluları olduğu iddia ediliyor.

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Chelsea'nin, ırkçılığa maruz kalan adı açıklanmayan oyuncuların her birine, 6 haneli bir tazminat ödemeyi kabul ettiği öne sürülüyor.

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