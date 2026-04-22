Chelsea Liam Rosenior'u kovdu

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Liam Rosenior'ın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İngiliz teknik adam Rosenior ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Daha önce Derby County, Hull City ve Strasbourg'u çalıştıran Rosenior, Chelsea'de yaklaşık 3 ay görev yapabildi.
Premier Lig'de son 5 maçını kaybeden Chelsea, 34 hafta sonunda 48 puanla 7. sırada yer aldı.