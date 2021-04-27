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Spor Chelsea Real Madrid deplasmanından avantajlı skorla döndü
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Chelsea Real Madrid deplasmanından avantajlı skorla döndü

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Chelsea'yi konuk etti. Eflatun beyazlılar, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Benzema'nın golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Chelsea'nin tek golünü Pulusic attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Real Madrid deplasmanından avantajlı skorla döndü
Zidane ve Tuchel'in takımlarının yarı final ilk mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Real Madrid ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında galip çıkmadı.

İngiliz ekibi Chelsea mücadelede Pulusic'in attığı golle 1-0 öne geçerken bu gole cevap Benzema'dan geldi. ilk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve mücadele eşitlikle sonuçlandı.

Chelsea, bu sonuçla Real Madrid deplasmanından küçük de olsa bir avantajla dönmeyi başardı.

  • -Real Madrid'in Chelsea ile karşılaştığı maçlarda henüz galibiyeti yok.

  • -Thomas Tuchel, Real Madrid'e karşı yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

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