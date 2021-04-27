Chelsea Real Madrid deplasmanından avantajlı skorla döndü

Real Madrid ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında galip çıkmadı.
İngiliz ekibi Chelsea mücadelede Pulusic'in attığı golle 1-0 öne geçerken bu gole cevap Benzema'dan geldi. ilk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve mücadele eşitlikle sonuçlandı.
Chelsea, bu sonuçla Real Madrid deplasmanından küçük de olsa bir avantajla dönmeyi başardı.
- -Real Madrid'in Chelsea ile karşılaştığı maçlarda henüz galibiyeti yok.
-Thomas Tuchel, Real Madrid'e karşı yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
⚽️ Pulisic’in Chelsea’yı 1-0 öne geçiren golü! #UCL #RMACHEpic.twitter.com/QLCQsU47Wr
⚽️ Pulisic’in Chelsea’yı 1-0 öne geçiren golü! #UCL #RMACHEpic.twitter.com/QLCQsU47Wr— Tribunsel (@tribunsel) April 27, 2021
Karim Benzema. Fin du tweet. pic.twitter.com/N6pKoohSlV
Karim Benzema. Fin du tweet. pic.twitter.com/N6pKoohSlV— Øthman 🥷🏽 (@OthDTS) April 27, 2021