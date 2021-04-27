Chelsea Real Madrid deplasmanından avantajlı skorla döndü

Real Madrid ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında galip çıkmadı.

İngiliz ekibi Chelsea mücadelede Pulusic'in attığı golle 1-0 öne geçerken bu gole cevap Benzema'dan geldi. ilk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve mücadele eşitlikle sonuçlandı.

Chelsea, bu sonuçla Real Madrid deplasmanından küçük de olsa bir avantajla dönmeyi başardı.

- Real Madrid'in Chelsea ile karşılaştığı maçlarda henüz galibiyeti yok.

Real Madrid'in Chelsea ile karşılaştığı maçlarda henüz galibiyeti yok. -Thomas Tuchel, Real Madrid'e karşı yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

⚽️ Pulisic’in Chelsea’yı 1-0 öne geçiren golü! #UCL #RMACHEpic.twitter.com/QLCQsU47Wr REKLAM April 27, 2021