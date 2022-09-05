Chicharito'dan başarısız panenka denemesi

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, sahasında Sporting Kansas City ile 2-2 berabere kaldı. Maça ev sahibi ekibin yıldızı Chicharito damga vurdu.
Biri penaltıdan olmak üzere takımının iki golünü kaydeden Meksikalı futbolcu, 90+7. dakikada kazanılan penaltıda bir kez daha topun başına geçti.
Panenka deneyen Chicharito'nun şutunda kaleci zorlanmadan topu tuttu.
Hat-trick ve takımına galibiyeti getirme şansını kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, son dakikadaki bu riskli vuruşu nedeniyle tepki çekti.
İşte Chicharito'nun kaçırdığı o penaltı:
Chicharito, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla gündem oldupic.twitter.com/qMnkB52n8l
Chicharito, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla gündem oldupic.twitter.com/qMnkB52n8l— SPOR (@yenisafakspor) September 5, 2022