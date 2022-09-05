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Chicharito'dan başarısız panenka denemesi

Los Angeles Galaxy forması giyen Chicharito, 90+7. dakikada kaçırdığı panenka penaltısıyla gündem oldu. Chicharito'nun yararlanamadığı penaltıyı haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chicharitonun panenka penaltısı: Chicharitonun kaçırdığı penaltıyı izle
Chicharito'nun penaltı vuruşu

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, sahasında Sporting Kansas City ile 2-2 berabere kaldı. Maça ev sahibi ekibin yıldızı Chicharito damga vurdu.

Biri penaltıdan olmak üzere takımının iki golünü kaydeden Meksikalı futbolcu, 90+7. dakikada kazanılan penaltıda bir kez daha topun başına geçti.

Panenka deneyen Chicharito'nun şutunda kaleci zorlanmadan topu tuttu.

Hat-trick ve takımına galibiyeti getirme şansını kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, son dakikadaki bu riskli vuruşu nedeniyle tepki çekti.

İşte Chicharito'nun kaçırdığı o penaltı:

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