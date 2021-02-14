Çıktığı her maçta gol atan Mostafa Mohamed'den dikkat çeken gol sevinci

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray’da galibiyet golü Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed’den geldi.

Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Mohamed golden sonra kahve işareti yaparak gol sevincini yaşadı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, İrfan Can transferi için girişimlerde bulunurken Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı bu hareketi yaparak gol sevinci yaşamıştı. Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabının attığı golleri kahve emojisiyle kutlamasını sevinç haline dönüştürdü ve Kasımpaşa mücadelesinde bunu tercih etti.

Henry Onyekuru ise maç sonunda yaptığı paylaşımda Mostafa Mohamed'in yaptığı gol sevincinin çay işareti olduğunu ifade etti.

Penaltıyı aldım,sahayı temizledim,seninle sevindim...

Daha senin için ne yapabilirim

Mostafa abiii,çayını iç ve keyfine bak....☕️😂😂💛❤️ pic.twitter.com/YSbnwLH3RZ — Henry Onyekuru (@henryconyekuru) February 14, 2021

Mostafa Mohamed’den 4. maçında 4. gol

Galatasaray’ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol atmıştı.

Mostafa Mohamed son olarak Süper Lig’deki Kasımpaşa maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve 4 resmi maçta 4 gole ulaştı.

AA Mostafa Mohamed'in gol sevinci.

AA