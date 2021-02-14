Spor Çıktığı her maçta gol atan Mostafa Mohamedden dikkat çeken gol sevinci
SÜPER LİG

Çıktığı her maçta gol atan Mostafa Mohamed'den dikkat çeken gol sevinci

Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed golü attıktan sonra kahve işareti yaptı. Yıldız oyuncunun gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi İHA
Mostafa Mohamed galibiyeti getiren golün ardından dikkat çeken bir gol sevinci kutlamasına imza attı.
Mostafa Mohamed galibiyeti getiren golün ardından dikkat çeken bir gol sevinci kutlamasına imza attı.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray’da galibiyet golü Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed’den geldi.

Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Mohamed golden sonra kahve işareti yaparak gol sevincini yaşadı.

  • Hatırlanacağı üzere Galatasaray, İrfan Can transferi için girişimlerde bulunurken Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı bu hareketi yaparak gol sevinci yaşamıştı. Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabının attığı golleri kahve emojisiyle kutlamasını sevinç haline dönüştürdü ve Kasımpaşa mücadelesinde bunu tercih etti.

Henry Onyekuru ise maç sonunda yaptığı paylaşımda Mostafa Mohamed'in yaptığı gol sevincinin çay işareti olduğunu ifade etti.

Mostafa Mohamed’den 4. maçında 4. gol

  • Galatasaray’ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol atmıştı.
Mostafa Mohamed son olarak Süper Lig’deki Kasımpaşa maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve 4 resmi maçta 4 gole ulaştı.

AA
Mostafa Mohamed'in gol sevinci.

AA

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