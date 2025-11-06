Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Club Brugge attı, Barcelona kovaladı: 6 gollü maçta kazanan çıkmadı | ÖZET

Club Brugge attı, Barcelona kovaladı: 6 gollü maçta kazanan çıkmadı | ÖZET

08:136/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge - Barcelona maçı nefes kesti
Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge - Barcelona maçı nefes kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Barcelona deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. 6 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Barcelona bu sonucun ardından 7 puanla 11. sırada yer aldı. Club Brugge ise ilk galibiyetini alarak 4 puanla 22. sırada yer aldı. Club Brugge - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

‘Devler Ligi’nde dün akşam 4. hafta maçları oynandı. Club Brugge evinde İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Barcelona’nın golleri Ferran Torres, Lamine Yamal ve Christos Tzolis’den (k.k) geldi. Club Brugge - Barcelona maç özeti haberimizde.

CLUB BRUGGE - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Club Brugge - Barcelona maç özetini izlemek için

CLUB BRUGGE - BARCELONA MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI






#Club Brugge
#Barcelona
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 6 Kasım 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları...