Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge - Barcelona maçı nefes kesti
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Barcelona deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. 6 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Barcelona bu sonucun ardından 7 puanla 11. sırada yer aldı. Club Brugge ise ilk galibiyetini alarak 4 puanla 22. sırada yer aldı. Club Brugge - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
‘Devler Ligi’nde dün akşam 4. hafta maçları oynandı. Club Brugge evinde İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Barcelona’nın golleri Ferran Torres, Lamine Yamal ve Christos Tzolis’den (k.k) geldi. Club Brugge - Barcelona maç özeti haberimizde.
CLUB BRUGGE - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
CLUB BRUGGE - BARCELONA MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
