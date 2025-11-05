Club Brugge - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Brugge Barça maçı şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Belçika temsilcisi Club Brugge, sahasında İspanyol devi Barcelona’yı ağırlıyor. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği bu dev maçta gözler, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’nın deplasmanda alacağı sonuçta olacak. Katalan ekibi, grupta üçüncü galibiyetini alarak liderlik yarışında avantaj sağlamak isterken; Nicky Hayen’in öğrencileri ise taraftarı önünde sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Heyecan dolu karşılaşma, 6 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00’te tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun devlerini buluşturacak bu karşılaşma, hem Barcelona’nın ligdeki çıkışını sürdürüp sürdüremeyeceğini, hem de Club Brugge’ün evinde dirençli oyununu koruyup koruyamayacağını gösterecek.





Club Brugge - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Club Brugge - Barcelona maçı, 6 Kasım Perşembe günü Belçika’da, Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.





Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler, bu dev mücadeleyi tabii spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca maç öncesi ve sonrası tüm gelişmeler, özet görüntüleri ve istatistikler tabii’nin dijital yayın kanallarında yer alacak.





Maçın hakemi belli oldu

UEFA, Club Brugge – Barcelona maçında düdük çalacak hakemi de açıkladı. Kritik mücadeleyi, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’a yan hakem olarak Gary Beswick ve Adam Nunn eşlik edecek.





Muhtemel 11’ler

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković; Forbs, Audoor, Vanaken, Tzolis; Tresoldi.

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Martín; Casadó, De Jong; Yamal, López, Rashford; Lewandowski.

Barcelona 3 puan için sahada

La Liga’da Elche karşısında 3-1 kazanarak moral depolayan Hansi Flick’in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü galibiyetini almak istiyor. İlk üç haftada PSG’ye mağlup olan Katalan ekibi, Newcastle United ve Olympiacos karşısında elde ettiği galibiyetlerle grupta yeniden ivme yakaladı. Barcelona, bu karşılaşmadan da galip ayrılarak zirve yarışında elini güçlendirmeyi hedefliyor.





Brugge evinde sürpriz peşinde

Belçika temsilcisi Club Brugge, gruba Monaco’yu 4-1 yenerek müthiş bir başlangıç yapmış, ancak sonrasında Atalanta ve Bayern Münih karşısında puan kayıpları yaşamıştı. Evinde oynayacağı bu maçta taraftar desteğini arkasına almak isteyen Brugge, Barcelona karşısında sürpriz bir sonuç peşinde olacak.





Maç öncesi istatistik notları

İki ekip, 2002 yılından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak. Barcelona, son 10 deplasman maçında yalnızca 2 kez yenildi. Club Brugge ise iç sahada oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.







