Manchester City - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi’nde dev kapışma

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Turnuvanın favorilerinden Manchester City, evinde Almanya’nın güçlü temsilcisi Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Pep Guardiola yönetimindeki City, son yıllarda Avrupa’da istikrarlı performansıyla dikkat çekerken; Edin Terzic’in genç yıldızlarla dolu Dortmund’u sürpriz bir galibiyet arayacak. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak bu dev karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.





Manchester City - Borussia Dortmund hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolun devlerini karşı karşıya getirecek mücadele, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü İngiltere’nin Manchester kentindeki Etihad Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Maç TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.





Guardiola eksiklerle ama güçlü: City’de tek sakat Kovačić

Manchester City cephesinde tek eksik isim Mateo Kovačić. Ayak bileği sakatlığı sebebiyle tedavisi süren orta saha oyuncusu, kadroda yer almayacak. Pep Guardiola’nın, form grafiği yükselen genç oyuncularına bu maçta da şans vermesi bekleniyor. Rodri’nin yavaş yavaş forma girmesi planlanırken, İspanyol yıldızın bu maçta dinlendirilme ihtimali yüksek. Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri ve John Stones’un ilk 11’de yer alması bekleniyor.





Dortmund gençleriyle tehdit yaratacak

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Almanya temsilcisi, hızlı hücum hattı ve geçiş oyunundaki başarısıyla Etihad’da City savunmasını zorlayabilir. Adeyemi, Brandt ve Guirassy üçlüsü, Dortmund’un hücum gücünün ana silahı olacak.





Muhtemel 11’ler

Manchester City : Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Aït-Nouri; González; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Ryerson, Groß, Sabitzer, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

Devler Ligi’nde gözler Etihad’da

Manchester City, son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nin en istikrarlı takımlarından biri olarak gösteriliyor. Ev sahibi ekip, gruptaki liderlik hedefini sürdürmek isterken; Dortmund ise genç yıldızlarının enerjisiyle sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler, 5 Kasım Çarşamba saat 23.00’te oynanacak bu dev karşılaşmada adeta nefesini tutacak.











