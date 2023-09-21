Club Brugge-Beşiktaş
Jan Breydel Stadı'ndaki maçta temsilcimiz Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş karşılaşmaya; Mert Günok, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar ilk 11'iyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Club Brugge, 77'de Hans Vanaken'in golüyle 1-0 öne geçti.
Siyah-beyazlı temsilcimiz, 88'de Cenk Tosun'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonuçla iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.
Grubun diğer maçında Lugano ile Bodo Glimt 0-0 berabere kaldı.
Club Brugge-Beşiktaş maç özeti
8. dakikada Kyriani Sabbe’nin sağ taraftan ortasında ceza içinde Hans Vanaken’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
19. dakikada Olsen’in ara pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Thiago Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
42. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Jackson Muleka’nın ceza sahası dışı sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vincent Aboubakar, kaleci Simon Mignolet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mignolet meşin yuvarlağı çıkardı.
50. dakikada Olsen’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hans Vanaken’in kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.
59. dakikada De Cuyper’in ceza sahası içi sol tarafından içeriye çevirdiği topta Olsen’in vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
77. dakikada Olsen’in sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı ortada arka direkte Hans Vanaken’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
88. dakikada Casper Nielsen’in geri pasında araya giren Vincent Aboubakar topu hemen Cenk Tosun’a aktardı. Cenk’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1