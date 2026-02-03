Yeni Şafak
Çorum FK Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdı

18:273/02/2026, Salı
AA
Caner Osmanpaşa
Caner Osmanpaşa

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 38 yaşındaki savunmacı ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, kulübe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilerek, Osmanpaşa'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.




