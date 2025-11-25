Yeni Şafak
Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu dönemi resmen başladı

18:3425/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Çorum FK'da yeni dönem
Çorum FK, teknik direktörlük pozisyonunda beklenen hamleyi yaptı. Kulüp, deneyimli teknik adam Hüseyin Eroğlu ile resmi sözleşme imzalayarak yeni bir sayfa açtı.

Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Çorum FK, ligdeki yükseliş hedeflerini gerçekleştirecek isim arayışını sonlandırdı. Kulüp yönetimi, Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Hüseyin Eroğlu'nu resmen takımın başına getirdi. Futbol kariyerinde önemli başarılar elde eden ve özellikle alt liglerdeki performansıyla tanınan Eroğlu'nun Çorum FK'ya katılması, camiada büyük bir heyecan oluşturdu. Bu anlaşma, kulübün önümüzdeki dönemde ligdeki rekabet gücünü artırma vizyonunun bir parçası olarak görülüyor.


İmza töreni Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleşti


Yeni teknik direktör Hüseyin Eroğlu için düzenlenen imza töreni, kulübün ev sahipliği yaptığı Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Törene, Çorum FK’nın geleceğe dair planlarına öncülük eden Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu da bizzat katıldı. Korkmazoğlu'nun törendeki varlığı, yönetimin Eroğlu'na duyduğu güveni ve projeye verdiği önemi gözler önüne serdi. Çorum ekibi, bu hamleyle birlikte ligin ikinci yarısına daha güçlü ve motive bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

