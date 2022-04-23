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Crespo ameliyat oldu

Çaykur Rizespor ile dün akşam karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo bu sabah ameliyat edildi.

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Haber Merkezi DHA
Crespo ameliyat oldu
Crespo hastane odasından poz verdi.

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo önce saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve tomografi çekilen oyuncunun ilk tespitlerde sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Sağ ayağı alçıya alınan oyuncu takım otobüsü ile Trabzon Havalimanı'na geldi. Oyuncu koltuk değnekleri yardımıyla yürüyerek takım arkadaşları ile uçağa bindi.

Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcunun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanırken kalan 4 haftada görev alması zor görünüyor.

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