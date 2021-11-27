Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?

Manchester United'ın 36 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun futbolu ne zaman bırakacağı merak konusu oldu. Transfer olduğu takımlarda hırsı ve yeteneğiyle bütün takımı ateşlemeye çalışan Portekizli'nin, futbolu bırakmasının Lionel Messi'ye bağlı olduğu öğrenildi.

New York Times'a açıklamalarda bulunan France Football Yazı İşleri Müdürü Pascal Ferret, bu konuyla ilgili Ronaldo'yla konuştuğunu söyledi. Ferret, "Cristiano Ronaldo'nun kariyerini bitirmeden önce tek bir hedefi var. O da, Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü kazanmak. Bunu bana kendisi söyledi" ifadelerini kullandı.

Ballon d'Or sayıları

Şu ana kadar verilen Ballon d'Or ödüllerinde Lionel Messi'nin, Ronaldo'ya karşı üstünlüğü bulunuyor. Arjantinli oyuncu 6 defa bu ödülü kazandı. Portekizli yıldız ise 5 defa kazandı.

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