Spor Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?
FUTBOL FUTBOL

Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun, futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. 36 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan France Football Yazı İşleri Müdürü Pascal Ferret, Ronaldo'nun kendisine bu konuyla ilgili özel bir açıklama yaptığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?
​Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi

Manchester United'ın 36 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun futbolu ne zaman bırakacağı merak konusu oldu. Transfer olduğu takımlarda hırsı ve yeteneğiyle bütün takımı ateşlemeye çalışan Portekizli'nin, futbolu bırakmasının Lionel Messi'ye bağlı olduğu öğrenildi.

New York Times'a açıklamalarda bulunan France Football Yazı İşleri Müdürü Pascal Ferret, bu konuyla ilgili Ronaldo'yla konuştuğunu söyledi. Ferret, "Cristiano Ronaldo'nun kariyerini bitirmeden önce tek bir hedefi var. O da, Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü kazanmak. Bunu bana kendisi söyledi" ifadelerini kullandı.

  • Ballon d'Or sayıları
  • Şu ana kadar verilen Ballon d'Or ödüllerinde Lionel Messi'nin, Ronaldo'ya karşı üstünlüğü bulunuyor. Arjantinli oyuncu 6 defa bu ödülü kazandı. Portekizli yıldız ise 5 defa kazandı.

Cristiano Ronaldo'nun oynayıp da gol atamadığı 20 ülkeden biri Türkiye
Cristiano Ronaldo'nun oynayıp da gol atamadığı 20 ülkeden biri Türkiye
Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

Dördüncü golde sakatlanan Mert Günok hastaneye kaldırıldı.
GZT GiresunsporBeşiktaşa fark attı

GZT Giresunspor
Beşiktaş'a fark attı

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.
CHPde adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğluna aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

GZT Giresunspor Teknik Direktörü ​Hakan Keleş'ten dördüncü gol itirafı.

Bakan Koca, ​Türkiye'nin 27 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı
Dünya

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
Dünya

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi
Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Gündem

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’ların savunma sanayiinde gösterdiği performans, bu alana ilgiyi artırdı. Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı rekor kırarak 567 bin 65’e, kayıtlı drone sayısı 55 bin 725’e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54’e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.