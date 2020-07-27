Şampiyon Başakşehir Külliye'de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Başakşehir'de yöneticiler ve futbolcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.

Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.