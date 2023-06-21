Daler Kuzyaev Kartal oluyor

Beşiktaş yönetimi transfer konusunda görüşmelerini artırdı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan oyunculara yönelirken, ilk ciddi girişim orta saha konusunda yapıldı. Merkezde oynayabilen bir oyuncu arayan siyah-beyazlılar, Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'e resmi teklif yaptı.





Teknik direktör Şenol Güneş'in onayıyla oyuncunun menajeri ile temasa geçen siyah-beyazlı yöneticiler, işi imza aşamasına getirdi. Zenit ile sözleşmesinin sonuna gelen Rus oyuncunun boşa çıkacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş, ilk teklifini yaparak, gelecek cevabı beklemeye geçti. Oyuncunun Rusya'dan ayrılmayı planladığı ve kariyerini Avrupa kupalarında yer alacak bir takımda sürdürmek istediği ifade edildi.





46 kez milli oldu





Beşiktaş, 30 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık sözleşmenin yanı sıra 1.5 milyon euroluk maaş önerisi sundu. Orta yolun bulunmak üzere olduğu ve Kuzyaev'in siyah-beyazlı takıma imza atmasının an meselesi olduğu ifade edildi.





2017'de Akhmat Grozny'den Zenit'e 4 milyon euroya transfer olan Kuzyaev, Rusya temsilcisinde 183 maça çıkarken, 23 kez fileleri sarstı ve 29 gol pası verdi. 46 kez Rusya Milli Takımı formasını terleten deneyimli futbolcu, 2 gol ve 7 asistle oynadı.





Zinckernagel hamlesi





Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka orta saha oyuncusunu da Hollanda basını sayfalarına taşıdı. Siyah-beyazlıların, bonservisi Olimpiakos'ta bulunan ve geçen sezonu Belçika kulübü Standard Liege'de kiralık olarak tamamlayan Philip Zinckernagel ile yakından ilgilendiği belirtildi. Hatta bu transferde Trabzonspor'un da istekli olduğu habere eklenirken, 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusunun talibinin çok olduğu kaydedildi. Augsburg ve Genoa'nın da Zinckernagel'i kadrosuna katmak istediği vurgulandı.





Geçen sezon Standard Liege'de 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 10 gol atarken, takımına 2 asistlik de katkı yaptı.























