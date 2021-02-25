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Dan Petrescu İskoçya yolunda

İskoç ekibi Celtic'in Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Dan Petrescu'yu gündemine aldığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dan Petrescu'nun Kayseri serüveni 8 hafta sürdü
Dan Petrescu'nun Kayseri serüveni 8 hafta sürdü

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Dan Petrescu'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Rumen teknik adamın Celtic'in yeni teknik direktörü olabileceği bildirildi. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Dan Petrescu'nun İskoç devinin radarında olduğunu yazdı.

Petrescu'nun ailevi sebeplerden dolayı Kayserispor'dan ayrıldığı açıklanmıştı.

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