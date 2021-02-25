Dan Petrescu İskoçya yolunda

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Dan Petrescu'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Rumen teknik adamın Celtic'in yeni teknik direktörü olabileceği bildirildi. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Dan Petrescu'nun İskoç devinin radarında olduğunu yazdı.
Petrescu'nun ailevi sebeplerden dolayı Kayserispor'dan ayrıldığı açıklanmıştı.
Also former #CFC #Chelsea player Dan #Petrescu is in the shortlist for #Celtic job as new manager. #transfers
Also former #CFC #Chelsea player Dan #Petrescu is in the shortlist for #Celtic job as new manager. #transfers— Gianluigi Longari (@Glongari) February 24, 2021