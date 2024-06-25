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Spor

Sırbistan C Grubu'nda Danimarka ile berabere kaldı: Turnuvaya veda etti |ÖZET

EURO 2024 C Grubu maçında Sırbistan Danimarka ile 0-0 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Bu sonuçların ardından İngiltere beş puanla grubu lider bitirdi. Danimarka ile Slovenya üç puanla tamamladı. Danimarka - Sırbistan maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:54 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 23:59 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Sırbistan turnuvaya veda etti.
Sırbistan turnuvaya veda etti.

Sırbistan, EURO 2024 C Grubu maçında Danimarka ile 0-0 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.


Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere ile Slovenya golsüz berabere kaldı.


Bu sonuçların ardından İngiltere beş puanla grubu lider bitirdi. Danimarka ile Slovenya üç puanla tamamladı.


Grubu ikinci sırada noktalayan Danimarka son 16 turunda Almanya ile karşılaşacak.


DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇ SONUCU


DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ

Danimarka - Sırbistan maçının özetini izlemek için


EURO 2024 PUAN DURUMU


#EURO 2024
#Sırbistan
#Danimarka
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