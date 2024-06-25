Sırbistan turnuvaya veda etti.
Sırbistan, EURO 2024 C Grubu maçında Danimarka ile 0-0 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.
Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere ile Slovenya golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından İngiltere beş puanla grubu lider bitirdi. Danimarka ile Slovenya üç puanla tamamladı.
Grubu ikinci sırada noktalayan Danimarka son 16 turunda Almanya ile karşılaşacak.
DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇ SONUCU
DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇ SONUCU
DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ
DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
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#Sırbistan
#Danimarka
30 dakika önce