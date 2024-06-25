Sırbistan, EURO 2024 C Grubu maçında Danimarka ile 0-0 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere ile Slovenya golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından İngiltere beş puanla grubu lider bitirdi. Danimarka ile Slovenya üç puanla tamamladı.