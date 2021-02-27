Denizlispor'dan kötü istatistik: Kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş karşısında bu sezon 15. yenilgisini alan yeşil-siyahlı ekip haftayı 21 puanla düşme hattında tamamladı. Rakip filelere 23 gol bırakan Yukatel Denizlispor, yediği 46 golle Gençlerbirliği ile ligde kalesinde en fazla gol gören takım konumunda bulunuyor.

Deplasman karşılaşmalarında bu sezon Kasımpaşa gibi kalesini gole kapatamayan Denizli temsilcisi, şimdiye kadar çıktığı 26 müsabakanın 22'sinde gol yedi.

Denizlispor, golsüz berabere kaldığı Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor maçları ile 1-0 üstün tamamladığı Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında kalesinde gol görmedi.

Dış sahada son 3 müsabakada gol atamayan yeşil-siyahlı ekip toplamda 11 maçta da fileleri havalandıramadı.

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Hafta içindeki 28. haftayı maç yapmadan geçecek Yukatel Denizlispor, 6 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

SPOR Beşiktaş Denizlispor engelini rahat aştı ve zirveyle puanlarını eşitledi



