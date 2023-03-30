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Spor

Derbi Meler'in

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

12:00 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Halil Umut Meler manuel olarak derbiye atandı.

Halil Umut Meler manuel olarak derbiye atandı.

Süper Lig’de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.


Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.


TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları ’Dijital Atama Yöntemi’ ile belirlenmiştir. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu ’manuel olarak’ atanmıştır" denildi.


İşte Ligde 27. haftanın programı ve hakemleri:

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan


2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler


3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Halil Umut Meler
35 dakika önce
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