Derbi Meler'in

Halil Umut Meler manuel olarak derbiye atandı.
Süper Lig’de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları ’Dijital Atama Yöntemi’ ile belirlenmiştir. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının hakem triosu ’manuel olarak’ atanmıştır" denildi.
16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan