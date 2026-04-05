Derbide Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan üçlü: "21. yüzyılın en büyük soygunu"

Fenerbahçe, Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, derbide sergiledikleri performansla üç futbolcusuna tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesi sonrası sarı-lacivertli taraftarların tepkisi gündeme damga vurdu.
Karşılaşmada kaçan net fırsatlar tribünlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Anthony Musaba ile birlikte pozisyonları değerlendiremeyen Sidiki Cherif ve Dorgeles Nene eleştirilerin odağı haline geldi.
Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda futbolculara sert tepki gösterirken, bazı yorumlarda “21. yüzyılın en büyük soygunu” ifadeleri kullanıldı. Tepkiler yalnızca oyuncularla sınırlı kalmazken, sarı-lacivertli yönetim de eleştirilerden nasibini aldı.