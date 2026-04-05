Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş maçında sakatlandı: Oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldızı derbiye devam edemedi.
Fenerbahçe, Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Milli arada sakat oyuncularına kavuşan sarı-lacivertlilerde yıldız ismi derbiye devam edemedi.
Oh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Marco Asensio, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Dizine aldığı darbe sonrası 24'üncü dakikada kendisini deneyen yıldız orta saha, değişiklik işareti yaptı. Asensio'nun yerine Fred oyuna girdi.
Büyük üzüntü yaşayan Marco Asensio'nun kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadığı görüntülendi.