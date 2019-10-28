Derbinin vefakar kahramanı Umut Nayir: Yetiştiği kulübü unutmadı

Osmanlıspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken kulüplerin anlaşmasının ardından menajeri ve kulüp yöneticilerinin pazarlık masasına oturduğu esnada kendisine önerilen ilk teklifi kabul eden Umut Nayir, 'Ben Beşiktaş'ta oynayacağım, pazarlığa ne gerek var' sözlerini kullanmış ve bu sözler basında yer bulmuştu.

İki sene önceki transfer sürecinde Beşiktaşlıların gönlüne girmeyi başaran 26 yaşındaki futbolcu, Burak Yılmaz'ın yokluğunda çıkılan Galatasaray derbisinde takımına hayat veren golü attı. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi oluşu sebebiyle sosyal medyanın en ilgi çekici isimlerinden biri olan Umut Nayir ile ilgili yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

Umut Nayir'den eski kulübüne vefa

26 yaşındaki futbolcunun yetiştiği kulüp olan Albayrakspor'da kulüp müdürü Naki Yıldız yenisafak.com Spor Servisi'ne konuştu. Yıldız, Umut Nayir'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söylerken 26 yaşındaki futbolcunun eski kulübü için yaptığı destek için de teşekkür etti.

Umut Nayir'in Beşiktaş'a transfer olduğu süreçte yetiştiği kulübü unutmadığını ve ciddi bir para yardımında bulunduğunu söyleyen Naki Yıldız, 26 yaşındaki futbolcunun sadece yetenekli oluşu değil karakterinin de çok güçlü olduğunun altını çizdi.

Umut Nayir'in yetiştiği kulüp olan Albayrakspor'da kulüp müdürü Naki Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkanlar;