Derbiye aslan pençesi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. RAMS Park’ta oynanan derbi mücadelesinin kazananı sarı-kırmızılı takım oldu: 2-1. Galatasaray böylece TFF Süper Kupa'da 5-0 yenildiği rakibinden de rövanşı aldı. Ligde mağlubiyet görmemiş iki takımın mücadelesinde Galatasaray namağlup unvanını korurken, Beşiktaş ise ilk yenilgisini yaşadı. Bu sezon bulduğu erken goller ve duran top golleriyle dikkat çeken sarı-kırmızılı takım, iki devrede de benzer şekilde rakip fileleri havalandırdı. Gabriel Sara yaptığı asistlerle yıldızlaşırken, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyeti getirdi. Karşılaşma Galatasaray’ın istediği gibi başladı. Oyun üstünlüğünü ele alan sarı-kırmızılılar, rakip sahada sıkı bir baskı kurdu. Beşiktaş ise defans arkasına atılan uzun paslarla ve kontra ataklarla gol aradı. 13. dakikada Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçiren skoru kaydetti. 44’de Ciro İmmobile’nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rafa Silva, şutunda Muslera’ya takıldı. İkinci yarıda oyunun hakimiyeti Beşiktaş’a geçerken, ev sahibi Galatasaray duran toptan bulduğu golle rakibinin gardını düşürdü. 67. dakikada Sara’nın kullandığı serbest vuruşa bu kez Osimhen sıçrarken, Nijeryalı oyuncu kafa vuruşuyla farkı açtı. 90+4'te Muçi kaleci Muslera'nın üzerinden topu fillere göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1.