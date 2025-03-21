Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
DeRozan 25 bin sayıya ulaştı! Bulls Kings'i 128-116 yendi

DeRozan 25 bin sayıya ulaştı! Bulls Kings'i 128-116 yendi

10:3421/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
DeMar DeRozan, NBA'de 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu
DeMar DeRozan, NBA'de 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) DeMar DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 128-116 yendi. Sacramento Kings'in 35 yaşındaki ABD'li basketbolcusu DeMar DeRozan, NBA'de 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu

NBA'de 5 maç yapıldı. Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan müsabakada Bulls, Kings'i 12 sayı farkla mağlup etti. Konuk ekipte Coby White 35, Kevin Huerter ise 25 sayıyla galibiyette ön plana çıkan oyunculardan oldu. Bulls'ta Nikola Vucevic de 24 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı. Sacramento Kings'te Malik Monk, 34 sayı kaydederken, 22 sayıyla oynayan takım arkadaşı DeMar DeRozan, NBA'de 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu. Chicago Bulls, 30 galibiyet, 40 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırada bulunurken Sacramento Kings, 35 galibiyet ve 34 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 9. sırasında yer alıyor.


Butler "triple-double" yaptı Warriors kazandı


Golden State Warriors, Jimmy Butler'ın "triple-double" yaptığı maçta, evi Chase Center'da Toronto Raptors'ı 117-114 mağlup etti. Butler'ın 16 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle Warriors'ı sırtladığı müsabakada takım arkadaşı Draymond Green de 21 sayı kaydetti. Ev sahibi ekibin yıldızı Stephen Curry, 17 sayı attığı maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Raptors'ta Scottie Barnes'ın 29 sayı ve 10 ribauntluk "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı. Golden State Warriors, 41 galibiyet, 29 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 6. sırasında bulunurken Toronto Raptors, 24 galibiyet ve 46 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.


Sonuçlar


Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-99

Charlotte Hornets-New York Knicks: 115-98

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 116-128

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-114

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 89-118

#Chicago Bulls
#DeMar DeRozan
#Golden State Warriors
#Jimmy Butler
#NBA
#Sacramento Kings
#Stephen Curry
#Toronto Raptors

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMLAK VERGİSİ ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI: 1. taksit emlak vergisi ne zaman ödenir, e-Devlet ile nasıl yatırılır?