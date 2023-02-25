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Spor

Devler Ligi yolu 6 galibiyete bağlı

Avrupa kupalarına katılacak takımlarımızın sayısını, hangi kupalara katılabileceklerini ve ön eleme oynayıp oynamayacaklarını belirleyen ülke puanı sıralamasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

09:14 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi.

Türkiye, ülke puanı sıralamasında şu anda 12. sırada yer alırken hemen önümüzde yer alan Sırbistan (11) ve Avusturya'nın (10) bu sezon Avrupa kupalarında temsilcilerinin kalmaması da konsantrasyonu artırıyor.


UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Partizan evinde Sheriff'e 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Bununla birlikte Avrupa kupalarında Sırbistan'dan temsilci kalmadı. Aynı zamanda Roma'ya 2-0 kaybeden Salzburg'un elenmesiyle Avrupa'da Avusturya temsilcisi de kalmadı. Biz ise Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'da yola 3 takımımızla devam ediyoruz.


İlk 10 için 6 galibiyet gerekiyor

Bu sezonu ilk 15'te bitirirsek 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız. Sezon sonunda UEFA ülke sıralamasında ilk 12'ye girersek ve üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024-2025'ten itibaren lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak. Seneyi ilk 10'da tamamlamamız halinde ise 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebileceğiz. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in ilk 10 sıra için toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor.


9 ile 15 arasındaki ülkeler

9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)

10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

12. Türkiye: 31.500 (F.Bahçe, Başakşehir, Sivas)

13. İsviçre: 29.675 (Basel)

14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)




#Şampiyonlar Ligi
#Avrupa Ligi
#Konferans Ligi
#Başakşehir
#Sivasspor
#Fenerbahçe
19 dakika önce
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Devler Ligi yolu 6 galibiyete bağlı
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