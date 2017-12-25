AVRUPA LİGLERİ

Diego Forlan 1 yıl daha 'devam' dedi

Uruguay'ın dünya futboluna sunduğu en büyük yeteneklerden olan Diego Forlan, futbol kariyerini 1 yıl daha sürdürme kararı aldı. Son olarak Hindistan Ligi takımlarındna Mumbai City'de oynayan Forlan, son kez Copa Libertadores'te oynamak için ülkesine döndüğü belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Forlan, Uruguay Milli Takımı'yla çıktığı 112 maçta 36 gol attı.

Diego Forlan, Uruguay Milli Takımı'yla çıktığı 112 maçta 36 gol attı.

Uruguay Milli Takımı'nın en golcü oyuncularından olan Diego Forlan, futbol kariyerini sürdürmeye devam ediyor.


Son olarak Hindistan Ligi takımlarından Mumbai City'de oynayan 38 yaşındaki futbolcu, Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores'te oynayabilmek için ülkesinin takımlarından Penarol'a transfer olacak.


Futbol hayatına başladığı kulüple önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak olan Forlan'ın sezon bitimiyle ise fizik durumuna göre futbolu bırakıp bırakmama kararını vereceği ifade edildi.

Forlan, son olarak forma giydiği Hindistan Ligi'nde 11 resmi maça çıkmış ve bu mücadelelerde 5 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

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