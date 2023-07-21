Dimitris Pelkas Başakşehir'de

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir bir takviye de orta sahaya yaptı. Sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı.

Başakşehir Dimitris Pelkas'ı bu video ile duyurdu:

Başakşehir Dimitris Pelkas'ı bu video ile duyurdu:

Daha önce Krzysztof Piatek ve Mehdi Abeid kadrosuna katan turuncu-lacivertliler 3. transferini Pelkas ile yaptı.