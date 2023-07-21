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Spor

Dimitris Pelkas Başakşehir'de

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Yunan orta saha Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

16:23 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Başakşehir bedelsiz olarak renklerine bağladı.

Başakşehir bedelsiz olarak renklerine bağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir bir takviye de orta sahaya yaptı. Sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı.


Turuncu-lacivertliler, Yunan orta saha ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.


Başakşehir Dimitris Pelkas'ı bu video ile duyurdu:

Başakşehir'in bu seneki 3. transferi

Daha önce Krzysztof Piatek ve Mehdi Abeid kadrosuna katan turuncu-lacivertliler 3. transferini Pelkas ile yaptı.


Fenerbahçe'den Hull City'e satın alma opsiyonuyla kiralık olarak giden Pelkas, İngiliz kulubünün sezon sonu opsiyonu kullanmaması sonucu serbest oyuncu statüsüne düşmüştü.


Geride kalan sezon Hull City formasıyla toplam 26 maça çıkıp 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.





#Başakşehir
#Dimitris Pelkas
#Transfer
1 saat önce
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