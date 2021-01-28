Spor Dirarın Erzurumspora transferi suya düştü, yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Dirar'ın Erzurumspor'a transferi suya düştü, yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'a geri dönüyor.

Haber Merkezi DHA
Nabil Dirar sarı-lacivertli takımda toplamda çıktığı 89 maçta, 8 gol atarken 12 de asist yaptı.
Nabil Dirar sarı-lacivertli takımda toplamda çıktığı 89 maçta, 8 gol atarken 12 de asist yaptı.

Sezon başında takım kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Fenerbahçe'de devre arasında da hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılması gündemde olan isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği ve sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile anlaşma sağlayamadı. 34 yaşındaki oyuncu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Belçika ekibi Club Brugge ile el sıkıştı.

  • Ailesi Belçika'da yaşadığı için Erzurumspor'un teklifini reddederek Club Brugge ile anlaşan Faslı oyuncu, bonservis bedeli olmadan Belçika ekibine dahil olacak.

Dirar 4 sezon Club Brugge forması giymişti.

Fenerbahçe'de 5 oyuncuya yollar ayrılıyor
SPOR
Fenerbahçe'de 5 oyuncuya yollar ayrılıyor
Abone Ol Google News
TÜBİTAKtan heyecanlandıran mesaj

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

"​Yerli aşı virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak".
FETÖnün mahrem imamı paket

FETÖ'nün mahrem imamı paket

​KKTC'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

​TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde hitap ediyor.

Sebze ve meyve için dikkat çeken öneri.
Batık kulüpler

Batık kulüpler

'4 Büyükler'in borcu 7 bakanlığın bütçesinden fazla.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı:

​Barajlardaki su seviyesi her geçen gün artıyor.
Bana inanmayıp<br>adımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.