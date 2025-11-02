Yeni Şafak
Domenico Tedesco: 7 kişi bile olsa oynamak zordur

Domenico Tedesco: 7 kişi bile olsa oynamak zordur

22:302/11/2025, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Derbi zaferinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve puan farkını 4'e indirdi.


Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.


Tedesco'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;
'7 kişi bile olsa oynamak zordur'

"2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum."

'Onların maçlarını izlemiyorum'

"Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

'Her gol ayrıca değerliydi'

"Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."






