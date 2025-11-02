Trendyol Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.





Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada John Duran kaydetti.





Beşiktaş'ın gollerini 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu attı.





KARTAL 10 KİŞİ VE HOCASIZ TAMAMLADI

Siyah-beyazlılarda 26. dakikada Orkun Kökçü rakibi Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Ardından hakemin kararına itiraz eden teknik direktörü Sergen Yalçın sahaya girdi ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 25 yaparak 2. sıraya yükseldi ve puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş 17 puanla 6. sırada kaldı.





BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.







MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5' Cerny'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen El Bilal Toure, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

22' Ceza sahası dışında Edson Alvarez'den topu kapan Emirhan Topçu, El Bilal Toure ile yaptığı verkaç sonrasında altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

26' BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ! Orkun Kökçü, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

27' Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye verilen kartın ardından sahaya girip su şişesine vurduktan sonra kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

32' Kornerde iyi yükselen İsmail'in kafa vuruşu savunmadan döndü. Topu iyi takip eden İsmail Yüksek, yakın mesafeden gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturdu: 2-1.

36' Levent Mercan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırmayı başardı.

45' Hızlı gelişen atakta Dorgeles Nene'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Marco Asensio, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2.

İKİNCİ YARI

49' Talisca'nın uzun pasıyla topla buluşan İsmail Yüksek'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topu kornere çelmeyi başardı.

61' Marco Asensio'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

67' Marco Asensio'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başardı.

83' Fenerbahçe, Jhon Duran'ın golü ile maçta öne geçti: 2-3.





BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN NOTLAR

- Toprak Razgatlıoğlu, Tüpraş Stadı'nda

2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na maç öncesinde forma ve çiçek takdim edildi. Tüpraş Stadı'nda saha kenarına motosikletiyle gelen Toprak Razgatlıoğlu'na asbaşkan Murat Kılıç hediyelerini verirken, 29 yaşındaki sporcu daha sonra taraftarları selamladı. Toprak Razgatlıoğlu, hediye takdiminin ardından motosikletiyle soyunma odası tüneline doğru hareket etti. Milli sporcu daha sonra Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi.





- Ricardo Quaresma derbiyi izledi

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisini yerinde takip etti. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen Portekizli oyuncuya tribünler maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu. 2022 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Quaresma, Beşiktaş ile 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.





- Hikmet Çapanoğlu unutulmadı

Vefat eden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu maç öncesinde anıldı.





Statta yapılan anonsta Çapanoğlu'yla hayatına dair bilgiler verildi. Çapanoğlu için yarın BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde ve 11.00'de Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK Müzesi tarihi kapı önünde bir tören düzenlenecek.





Hikmet Çapanoğlu'nun naaşı, törenin ardından Sinanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





- Tribünlerden Filistin'e destek

Siyah-beyazlı tribünler derbi maçta Filistin'i unutmadı. Karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi.

Tribünlerin diğer kesimlerinde ise Filistin bayrakları açıldı. Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan Leve Palestine çaldı.





- Mattia Ahmet Minguzzi pankartı

Karşılaşmadan önce Mattia Ahmet Minguzzi anısına da tribünlerde pankart açıldı. İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Minguzzi'nin resmedildiği pankartta Trabzonspor ve Beşiktaş logoları da yer aldı.





