Ünlü yorumcudan Orkun Kökçü'ye sert sözler: "Maçı sattı"

21:322/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyondaki müdahalesi.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, ilk yarıda kırmızı kart gören Orkun Kökçü için çarpıcı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.


Derbi mücadelesine hızlı başlayan siyah-beyazlılar 5. dakikada Toure ile 22. dakikada Emirhan Topçu ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.


Mücadelenin 26. dakikasında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibi Edson Alvarez'e şiddetli faul yapan Orkun, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kalan sürede Fenerbahçe iki gol buldu ve ilk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Devre arasında mücadeleyi değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kırmızı kart gören Orkun Kökçü için sert sözler kullandı.


'Orkun bu maçı sattı!'

"THY’nin Lizbon - İstanbul uçağında ekonomide uçacak adama uçak gönderip kaldırtırsan o da sana böyle maçı sattırır. Orkun bu maçı sattı!"



