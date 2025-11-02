Ünlü yorumcudan Orkun Kökçü'ye sert sözler: "Maçı sattı"

Derbi mücadelesine hızlı başlayan siyah-beyazlılar 5. dakikada Toure ile 22. dakikada Emirhan Topçu ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Mücadelenin 26. dakikasında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibi Edson Alvarez'e şiddetli faul yapan Orkun, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kalan sürede Fenerbahçe iki gol buldu ve ilk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Devre arasında mücadeleyi değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kırmızı kart gören Orkun Kökçü için sert sözler kullandı.

"THY’nin Lizbon - İstanbul uçağında ekonomide uçacak adama uçak gönderip kaldırtırsan o da sana böyle maçı sattırır. Orkun bu maçı sattı!"