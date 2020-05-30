BUNDESLİGA

Dortmund'da Skibbe ile yollar ayrıldı

Borussia Dortmund Kulübü, altyapı teknik direktörü Skibbe'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
2019 yazında Dortmund'da göreve başlamıştı.

2019 yazında Dortmund'da göreve başlamıştı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Borussia Dortmund, altyapıdan sorumlu teknik direktör Michael Skibbe ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır" denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

Skibbe, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Skibbe, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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