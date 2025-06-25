Doruk Ugan: 'Babam Sabri Ugan'ın vefat ettiği haberleri gerçek değil'

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan (62), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gören Ugan, bu sabah saatlerinde yoğun bakıma alınarak entübe edildi.





'Vefat haberleri gerçek değil'

Daha sonra sosyal medyada Sabri Ugan'ın vefat ettiği haberleri hızla yayıldı. Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Ugan şu ifadeleri kullandı:





"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.





Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır.





Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.





Saygılarımla"











