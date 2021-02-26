Spor Duartenin transferinde Hakan Çalhanoğlu etkisi
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Duarte'nin transferinde Hakan Çalhanoğlu etkisi

Başakşehir’in stoperi Leo Duarte, turuncu-lacivertlilere transfer olmadan önce Milan’dan takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile konuştuğunu belirterek, "Bana çok güzel bir ülkeye ve Türkiye’nin büyük kulüplerinden, şampiyon olmuş kulüplerinden birine gideceğimi söyledi. Dolayısıyla içimde bir şüphe taşımadım" dedi.

Haber Merkezi AA
Duarte, Başakşehir formasıyla 11 maça çıktı.
Duarte, Başakşehir formasıyla 11 maça çıktı.

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde İtalya'nın Milan ekibinden kadrosuna kattığı Leonardo Duarte, adaptasyon sürecini atlattığını ve Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi.

Brezilyalı oyuncu, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimi atlatmada bana çok yardımcı oldu. Burada bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Medipol Başakşehir'e transferinden önce Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile de konuştuğunu belirten Leonardo Duarte, "Milan'dan takım arkadaşım Hakan Çalhanoğlu ile görüşmemde bana çok güzel bir ülkeye gideceğimi, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine, şampiyon olmuş bir kulübe gideceğimi söyledi. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Başakşehir formasını çok uzun süre giymek ve mücadele etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu

"Donatello eksik dediler"


Duarte, son olarak Medipol Başakşehir, sosyal medya ekibinin transferini duyurduğu, "Ninja Kaplumbağlar" filmine atıfta bulunarak Rafael ile birlikte yer aldığı videoyla ilgili ise, "Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldım, 'Bakın Rafael de orada ama Donatello eksik dediler' Başakşehir'in sosyal medya ekibi çok iyi bir iş çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

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