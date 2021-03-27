Spor Dünya devi Uğurcan Çakırı milli maçta izleyecek
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Dünya devi Uğurcan Çakır'ı milli maçta izleyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un, Trabzonsporlu milli kaleci Uğurcan Çakır'ı izlemesi için Norveç-Türkiye maçına ekip göndereceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Dünya devi Uğurcan Çakırı milli maçta izleyecek
Uğurcan Çakır Hollanda maçında kritik kurtarışlara imza atmıştı.

Trabzonspor’un yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır’ın taliplileri artmaya devam ediyor.

Geçen sezon Avrupa’ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere’den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool’un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.

Sırada Norveç var: "İman gücüyle oynayacağız"
SPOR
Sırada Norveç var: "İman gücüyle oynayacağız"

Norveç maçında yakın takip

İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool’un sezon sonu Uğurcan’ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi.

Son olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği kaydedildi.

Uğurcan'ı isteyen kesenin ağzını açacak

Trabzonspor yönetiminin ise Uğurcan’ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa’ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen teklifleri reddetmişti. Uğurcan’ın artan performansı nedeniyle Trabzonspor yönetiminin 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.

Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon yüzde 76’lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10’unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.

Uğurcan Çakır ilk kez anlattı: 13 yaşında beni Beşiktaş'a çağırmışlardı, tabi 1-2 idman sonra gönderdiler
OYNAT 00:55
Uğurcan Çakır ilk kez anlattı: 13 yaşında beni Beşiktaş'a çağırmışlardı, tabi 1-2 idman sonra gönderdiler
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kulübün resmi YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu. Uğurcan, Beşiktaş'ın altyapı hocasının, maçını izleyip kendisini beğendiğini ve Beşiktaş'a çağırdığını anlattı.

Çakır, 'Tabi benim o zaman altyapım yoktu. Kalecilik antrenmanı ne bilmiyordum bile. Oraya gittim baktım bütün kaleciler 13 yaşında ama bir şınav çekiyorlar, bir kaleci idmanları yapıyorlar. Tabi 1-2 idman sonra gönderdiler beni. Çünkü gerçekten yetersizdim oradaki kalecileri görünce. Geç oldu, güç olmadı yani benim için. Sıkıntı yok yani.' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Felaket üstüne felaket

Felaket üstüne felaket

​Mısır'da bina çöktü: 8 ölü
Helal olsun sana

Helal olsun sana

​Zabıta memurunun 'Türk Bayrağı' hassasiyeti takdir topladı.
Hesap henüz kapanmadı

Hesap henüz kapanmadı

Bahçeli'den cami duvarına Yunanistan bayrağı çizilmesine tepki.

Küçük Bağışlardan<br>Büyük Savunma Sanayiine

Küçük Bağışlardan
Büyük Savunma Sanayiine

​TSK, 61 şirket, 7 şube ve 7 ofis ile faaliyetlerine devam ediyor.

Altından bile pahalı

Altından bile pahalı

​Üniversitede üretiliyor kilosu bin liradan satılıyor.

​Deniz trafiği Süveyş'te kabusu yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.