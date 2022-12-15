Arjantin-Fransa finalinin hakemi açıklandı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.
Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.
Dünya Kupası finalini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Rm4DCwruIn
Dünya Kupası finalini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Rm4DCwruIn— SPOR (@yenisafakspor) December 15, 2022
🔥 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu: Arjantin-Fransa
Final maçı, Pazar saat 18.00'de, üçüncülük maçı Cumartesi saat 18.00'de Hırvatistan-Fas arasında oynanacak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pu7K3Do0ty
🔥 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu: Arjantin-Fransa