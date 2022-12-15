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Arjantin-Fransa finalinin hakemi açıklandı

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak dev mücadelenin hakemi resmen açıklandı. FIFA, Katar'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda finali Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupası finalini kim yönetecek? Arjantin-Fransa finalinin hakemi kim oldu?
Dünya Kupası'nda hakemlerin performansı tartışma konusu olmuştu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.
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