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Dünya Kupası maçı trajediye dönüştü: Çıkan izdihamda bir kişi hayatını kaybetti

Dünya Kupası maçı trajediye dönüştü: Çıkan izdihamda bir kişi hayatını kaybetti

14:4323/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
AA
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Tarihi alanda maç izlerken izdiham yaşandı.
Tarihi alanda maç izlerken izdiham yaşandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Antik Roma Tiyatrosu'nda Ürdün-Cezayir maçını izlerken yaşanan izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ürdünlüler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün'ün Cezayir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı, başkent Amman'daki 6 bin kişi kapasiteli Antik Roma Tiyatrosu ve çevresine kurulan dev ekranlardan takip etti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amman'ın doğusunda yer alan Roma Amfitiyatrosu yakınındaki Haşimi Meydanı'nda Ürdün-Cezayir futbol karşılaşmasının izlendiği sırada yaşanan izdiham sonucu 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Hastaneye kaldırılanlardan 1 kişinin hayatını kaybettiği, diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.







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