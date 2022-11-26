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Dünya Kupası'nda günün programı: 26 Kasım Cumartesi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak. Turnuvaya sürpriz bir mağlubiyetle başlayan Messi'li Arjantin de bugün sahaya çıkacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında bugün hangi maçlar var? 26 Kasım Cumartesi
Katar, Dünya Kupası'nda görkemli görsel şölenlere imza atıyor.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası bugün Tunus-Avustralya, Polonya-Suudi Arabistan, Fransa-Danimarka ve Arjantin-Meksika maçlarına sahna olacak.

Günün ilk maçı Tunus-Avustralya

Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Arjantin'i yenen Suudi Arabistan, Polonya karşısında

Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Education Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

Suudi Arabistan 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek, Polonya da kazanarak, rakibini geride bırakmak istiyor.

Arap temsilcisinde, Arjantin maçında sakatlanan savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani forma giyemeyecek.

İki takım tarihlerinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2006 yılında Riyad'da oynanan hazırlık maçını Polonya 2-1 kazandı.

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Günün zorlu maçı Fransa-Danimarka

Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında rakip olacak. Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.

Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.

Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı.

Arjantin ilk galibiyet için sahaya çıkacak

Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.

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