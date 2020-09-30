​Dünya Tekvando Şampiyonu Ayhan Tağızade Azerbaycan Ordusuna katıldı

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da son yılların en şiddetli çatışmaları yaşanıyor. 28 yıl önce Ermeniler tarafından işgal edilen bölgede, yine Ermenistan tarafından saldırılar düzenlendi. Bu provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla beraber, birçok Azerbaycan vatandaşı gönüllü olarak orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimler arasında dünyanın da tanıdığı sporcular da yer alıyor.

Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev'in ardından Dünya Tekvando Şampiyonu Ayhan Tağızade'de Azerbaycan Ordusuna katıldı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycanın tekvando'da Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcusu Ayhan Tağızade gönüllü olarak orduya katıldı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanın tekvando'da Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcusu Ayhan Tağızade gönüllü olarak orduya katıldı pic.twitter.com/bf1pmU2cc8 — Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) September 30, 2020

Ayhan Tağızade kimdir?

20 Ocak 1996 yılında Azerbaycan'da doğan Ayhan Tağızade, 2015 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Tağızade ayrıca 2017 yılında İslami Dayanışma Oyunları'nda 68 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan’ın dünyaca ünlü dövüşçüsü Musayev her şeyi bırakıp Karabağ için orduya katıldı Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan bu sürecin ardından birçok Azerbaycan vatandaşı orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimlerden en dikkat çekeni de Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev idi. Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak Azerbaycan ordusuna katıldı ve görev bölgesine hareket etti.Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı" ifadelerini kullandı.Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı pic.twitter.com/7QZGHcDzRR— Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) September 29, 2020 Azerbaycan ordusuna katılan Tofik Musayev kimdir?15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofik Musayev karma dövüş sporunda tanınan bir figür. Orion Dövüş Kulübü sporcusu olan Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel dövüş sanatlarına başladı. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun oldu. Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor. Musayev kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.