​Dünya Tekvando Şampiyonu Ayhan Tağızade Azerbaycan Ordusuna katıldı

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da son yılların en şiddetli çatışmaları yaşanıyor. 28 yıl önce Ermeniler tarafından işgal edilen bölgede, yine Ermenistan tarafından saldırılar düzenlendi. Bu provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla beraber, birçok Azerbaycan vatandaşı gönüllü olarak orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimler arasında dünyanın da tanıdığı sporcular da yer alıyor.
Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev'in ardından Dünya Tekvando Şampiyonu Ayhan Tağızade'de Azerbaycan Ordusuna katıldı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycanın tekvando'da Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcusu Ayhan Tağızade gönüllü olarak orduya katıldı" ifadelerini kullandı.
Azerbaycanın tekvando'da Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcusu Ayhan Tağızade gönüllü olarak orduya katıldı pic.twitter.com/bf1pmU2cc8
Azerbaycanın tekvando'da Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcusu Ayhan Tağızade gönüllü olarak orduya katıldı pic.twitter.com/bf1pmU2cc8— Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) September 30, 2020
- Ayhan Tağızade kimdir?
- 20 Ocak 1996 yılında Azerbaycan'da doğan Ayhan Tağızade, 2015 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Tağızade ayrıca 2017 yılında İslami Dayanışma Oyunları'nda 68 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
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