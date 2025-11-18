Duran'lı sistem geliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli arada yüzde 100 kapasiteye ulaşan Jhon Duran'dan da yararlanabilmek için sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Çaykur Rizespor maçında 4-4-2 oynatmayı planlayan İtalyan hoca ileri uçta Duran ve En-Nesyri ikilisini düşünüyor. Tedesco ile hep oynadığı 4-3-3 sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şu ana kadar sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 13 resmi maçın hepsinde 4-3-3'ü kullanan İtalyan hocanın 4-4-2 sistemini denemek istediği öğrenildi. Genç çalıştırıcı maçın senaryosuna göre Duran, En Nesyri ve Talisca üçlüsünden ikisini ileri uçta birlikte kullanmayı planlıyor.

Eleştirilere rağmen forvet hattının performansını savunan Tedesco, üçlünün toplamda 15 gol ve 3 asistlik katkısına dikkat çekiyor. Ligde En-Nesyri 7 gol ve 1 asist, Talisca 6 gol ve 1 asist, Duran ise 2 gol ve 1 asistle skora etki etti. Özellikle En-Nesyri'nin baskı gücü ve savunma arkası koşularıyla takımın oyun planına değer kattığını düşünen İtalyan çalıştırıcı, yanında en güçlü aday olarak ise fizik gücünü iyi kullanan Duran'ı düşünüyor. Hafta sonundaki Çaykur Rizespor maçının bir bölümünde bunu deneyecek olan Tedesco'nun, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine de bu dizilişle çıkabileceği tahmin ediliyor.