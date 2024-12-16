Dursun Özbek'e Tahkim'den kötü haber

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezaları onadı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.