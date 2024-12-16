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Dursun Özbek'e Tahkim'den kötü haber

Dursun Özbek'e Tahkim'den kötü haber

17:0916/12/2024, Pazartesi
AA
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Dursun Özbek arasında gerilim sürüyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Dursun Özbek arasında gerilim sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezaları onadı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.


Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#TFF

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