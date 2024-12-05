Dursun Özbek İtalya'da manşet oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'ye yönelik tepkisi İtalya'da da gündem oldu.
İtalyan spor basını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım!" sözlerini manşetlerine taşıdı.
İtalya'nın köklü spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları okuyucularına duyurdu. Sarı-kırmızılı başkanın, "Galatasaray'a dokunanın elini kırarım" sözünü başlığa çıkan gazete, Özbek'in şu açıklamalarını paylaştı;
"Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun."