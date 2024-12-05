Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Dursun Özbek menajer Gardi'yi görevlendirdi

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Dursun Özbek menajer Gardi'yi görevlendirdi

11:185/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray liderliğini sürdürürken ara transfer dönemi için de kolları sıvadı. Başkan Dursun Özbek'in, dünyaca ünlü yıldız için menajer Gardi'ye tam yetki verdiği ifade edildi.

Süper Lig'de bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda adı Galatasaray'la anılan isimlerden biri de Heung-min Son'du.

Fanatik'in haberine göre Güney Koreli yıldız, Tottenham'ın yeni sözleşme teklifi reddetti.

Heung-min Son, Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona'nın da gündemindeydi. İspanya basınında çıkan haberlerde Katalan devinin sportif direktörü Deco'nun, yaşı nedeniyle Son'u (32) veto ettiği belirtildi.

Galatasaray ise süreci fırsata çevirmenin hesaplarını yapıyor. Başkan Dursun Özbek, Heung-min Son transferi için menajer George Gardi'ye tam yetki verdi.

İtalyan menajerin hem Tottenham hem de Güney Koreli futbolcuyla görüşeceği haber detayında yer aldı.

Bu sezon toplam 14 maça çıkan Heung-min Son 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Tottenham
#Dursun Özbek

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!