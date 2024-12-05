Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Dursun Özbek menajer Gardi'yi görevlendirdi

Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray liderliğini sürdürürken ara transfer dönemi için de kolları sıvadı. Başkan Dursun Özbek'in, dünyaca ünlü yıldız için menajer Gardi'ye tam yetki verdiği ifade edildi.
Süper Lig'de bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu bağlamda adı Galatasaray'la anılan isimlerden biri de Heung-min Son'du.
Fanatik'in haberine göre Güney Koreli yıldız, Tottenham'ın yeni sözleşme teklifi reddetti.
Heung-min Son, Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona'nın da gündemindeydi. İspanya basınında çıkan haberlerde Katalan devinin sportif direktörü Deco'nun, yaşı nedeniyle Son'u (32) veto ettiği belirtildi.
Galatasaray ise süreci fırsata çevirmenin hesaplarını yapıyor. Başkan Dursun Özbek, Heung-min Son transferi için menajer George Gardi'ye tam yetki verdi.
İtalyan menajerin hem Tottenham hem de Güney Koreli futbolcuyla görüşeceği haber detayında yer aldı.
Bu sezon toplam 14 maça çıkan Heung-min Son 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.