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Spor

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Bu alkış Kadıköy'den duyulsun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün genel kurulunda Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesinde bulundu.

11:38 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.


Üyelere hitap eden Özbek, "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. İstanbul'un karşı yakasından duyulacak şekilde, teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış" diye konuştu.


Üyeler de Özbek'in bu açıklaması üzerine genel kurul salonunu alkışlarla inletti. Dursun Özbek alkışların ardından, "Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" ifadelerini kullandı.








#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Şampiyonlar Ligi
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