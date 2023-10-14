Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Bu alkış Kadıköy'den duyulsun

Üyelere hitap eden Özbek, "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. İstanbul'un karşı yakasından duyulacak şekilde, teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış" diye konuştu.