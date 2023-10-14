Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Bu alkış Kadıköy'den duyulsun

Dursun Özbek
Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.
Üyelere hitap eden Özbek, "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. İstanbul'un karşı yakasından duyulacak şekilde, teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış" diye konuştu.
Üyeler de Özbek'in bu açıklaması üzerine genel kurul salonunu alkışlarla inletti. Dursun Özbek alkışların ardından, "Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" ifadelerini kullandı.