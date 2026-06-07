Dursun Özbek'ten kenetlenme çağrısı

Etkinlikte konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın kenetlenmeye dünden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, "Pilav günü, bizi bir araya getiren, buluşmamızı sağlayan Galatasaray'ın önemli günlerinden biri. Eğitim kurumlarımızla, vakıflarımızla, spor kulübümüzle ve derneklerimizle büyük bir aileyiz. Oluşturduğumuz organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Bize emanet olan bu camianın dünden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun bizi çekemeyen rakiplerimizde nasıl etki oluşturduğunu bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla kenetlenelim" diye konuştu.