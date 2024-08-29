|
Spor

Dursun Özbek'ten suç duyurusu

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, son zamanlarda gündemi meşgul eden karaborsa bilet iddiaları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

20:41 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemde gündeme gelen karaborsa bilet iddiaları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur."

#Dursun Özbek
#Galatasaray
#Bilet
11 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?