SÜPER LİG

Ekrem Dağ ve Webo Okan Buruk'un yardımcısı oldu

Eski futbolcular Ekrem Dağ ve Pierre Webo, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Haber Merkezi İHA
Ekrem Dağ futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Webo ise Fenerbahçe forması giymişti.

Ekrem Dağ futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Webo ise Fenerbahçe forması giymişti.

Fotoğraf: IHA

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yaparken Antalyaspor ile anlaşarak takımdan ayrılan Stjepan Tomas'ın yerine Ekrem Dağ ve Pierre Webo geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.
  • Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi.
  • İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz."

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