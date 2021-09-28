Eksik Kartal Ajax'a karşı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bugün Ajax’a konuk olacak. Grubun ilk maçında evinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Ajax deplasmanında puan ya da puanlar arayacak. Gecenin diğer maçında ise saat 22.00’de Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon, Almanya’da karşı karşıya gelecek.

Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Beşiktaş, Hollanda’ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti. Sakatlıkları geçmeyen Atiba, Vida, Alex Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Ghezzal, Necip, Welinton, N’Koudou, Kovid-19 pozitif olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın kafilede yer almadı.

📋 Ajax maçı kamp kadromuz. 🦅#UCL | #AJAvBJK pic.twitter.com/URRxmcocGm REKLAM September 26, 2021

Serdar dışında stoper yok

Beşiktaş’ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci ve 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın’ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero’nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah-beyazlı takımın altyapı futbolcusu Serdar Saatçi dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı merak edilirken, stoperde Serdar’ın yanında bu kez mecburen N’Skala’yı oynatacak.

Sergen Yalçın arayışta

En çok defansta sıkıntı çeken teknik direktör Sergen Yalçın, sağ bekte Rosier ve stoperde ise Serdar Saatçi’nin yanında N’Sakala’ya görev verecek. Sol bekte ise Umut Meraş ya da Rıdvan görev yapacak.

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Yalçın dün yaptığı açıklamada, “Serdar Saatçı’nın yanında stoper olarak N’Sakala oynayacak. Josef’i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N’Sakala’yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz” ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın kozu Batshuayi

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş’ta, bugün Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda deplasmanda yapılacak zorlu Ajax maçı öncesi en büyük koz Michy Batshuayi olacak. 27 yaşındaki santrfor, Devler Ligi arenasındaki deneyimiyle de öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nde 14 maça çıkan Batshuayi, 4 kez ağları sarstı. Belçikalı golcü; Chelsea formasıyla 8 maçta 3 gol atarken, Valencia formasıyla ise 5 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsmayı başardı. Batshuayi, Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag da dün maçla ilgili yaptığı toplantıda, “Beşiktaş’ın maçta eksikleri bulunabilir ama en çok çekindiğim futbolcuları Michy Batshuayi sahada olacak” ifadelerini kullandı.

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STAT: Cruyff Arena

Cruyff Arena HAKEM: Benoit Bastien (Fransa)

Benoit Bastien (Fransa) SAAT: 19.45

19.45 YAYIN: Exxen

Exxen AJAX: Pasveer, Timber, Alvarez, Mazraoui, Blind, Martinez, Gravenberch, Dusan Tadic, Berghuis, Antony, Haller

Pasveer, Timber, Alvarez, Mazraoui, Blind, Martinez, Gravenberch, Dusan Tadic, Berghuis, Antony, Haller BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N’Sakala, Umut, Josef, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Kenan, Batshuayi