Elazığ’da satranç turnuvası büyük ilgi gördü

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Palu Gençlik Merkezi, ilçede örneğine ilk kez rastlanan bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve spor alanında bölgesel gelişimi destekleyen çalışmalarına bir yenisini ekleyen merkezde, Palu Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Palu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Palu tarihinde ilk kez düzenlenen ödüllü satranç turnuvası, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Turnuva, gençlerin stratejik düşünme, sabır ve dikkat gibi zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedeflerken aynı zamanda sosyal etkileşimi artırdı. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlikte, dereceye giren sporcular ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı.